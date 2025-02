Cioccolato e solidarietà, da Lions e negozi 2.500 euro per le scuole

I Lions sono vicini al mondo della scuola. Grazie ad una raccolta fondi avviata alla fine dello scorso anno sono stati raccolti 2.500 euro che verranno ora spesi per acquistare materiale didattico. La somma è stata raccolta grazie alla distribuzione di mille barrette di cioccolata, in occasione dell’ultima edizione di Cioccolandia. I fondi serviranno ad acquistare materiale didattico per le scuole di Sarmato e Castello. Oltre ai volontari dei Lions, che hanno distribuito le barrette, anche i commercianti del comitato Vita del centro storico, hanno aiutato aderendo all’iniziativa. Circa una ventina di negozi del centro città si erano infatti messi a disposizione per favorire la distribuzione delle tavolette di cioccolata.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’