Consiglio comunale dei ragazzi: “Trasformate il futuro di Piacenza”

“Avete un compito importante davanti a voi: trasformare la Piacenza del futuro”. Grande entusiasmo nelle parole del pedagogista Daniel Novara nel presentare la nuova edizione del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi nella cornice dell’ex chiesa del Carmine.

Trent’anni di consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi

Una storia lunga quasi trent’anni quella del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi. “una storia – per Daniele Novara – che ci dice che una città sta bene solo dove bambini, bambine, ragazzi e ragazze stanno bene”.

L’incontro di questa mattina, sabato 8 febbraio, ha segnato l’apertura ufficiale dell’attività per i giovanissimi consiglieri, che rappresentano le scuole elementari Vittorino da Feltre, Pezzani, Sant’Antonio, San Lazzaro e Alberoni, nonché le secondarie di primo grado Anna Frank e Italo Calvino. Il progetto voluto dal Comune di Piacenza e affidato al Centro Psicopedagogico per la pace e la gestione dei conflitti ha in realtà preso il via, per questo anno scolastico, nello scorso mese di novembre, sotto l’egida delle operatrici Elena Calza ed Elisa Sarchi, che nelle scorse settimane hanno incontrato alcune classi delle scuole aderenti, sollecitando gli alunni a riflettere su cosa significhi occuparsi della propria città e quali migliorie o cambiamenti si possano realizzare.

“I nostri giovani devono essere ascoltati, considerati e riconosciuti – spiega Daniele Novara -. Hanno il loro punto di vista sulla città e vedono cose che noi adulti ormai non vediamo più. Importantissimo quindi riuscire a creare questo spazio attraverso il Consiglio comunale dei ragazzi dove loro possono segnalare da un lato quello che va e non va e dall’altro creare dei progetti che l’amministrazione si impegna a realizzare”.

I giovani protagonisti della Piacenza del futuro

Come da tradizione, l’appuntamento con i rappresentanti istituzionali – tra cui la sindaca Katia Tarasconi, gli assessori Mario Dadati, Francesco Brianzi, Christian Fiazza la presidente del Consiglio comunale Paola Gazzolo e la vicepresidente Gloria Zanardi – è stato occasione proprio per la consegna del mandato da parte della sindaca stessa. “Aiutateci con le vostre sensibilità – l’invito della prima cittadina – a raggiungere obiettivi importanti come quello di arrivare all’80% della raccolta differenziata a Piacenza. Costa un po’ di fatica, ma se lo facciamo insieme diminuiremo il carico di sacchi neri e aumenteremo il benessere di tutti”.

Nei prossimi mesi, attraverso un processo di riflessione e approfondimento, i neo consiglieri saranno chiamati a individuare le idee per migliorare il nostro territorio. Successivamente incontreranno i tecnici comunali e si relazioneranno con gli uffici di riferimento, per un primo studio di fattibilità delle loro proposte e la presentazione finale delle stesse al Consiglio comunale degli adulti e alla cittadinanza.

L’esperienza del giovane Rayan

Tra le proposte più significative degli anni precedenti la realizzazione di una casetta al Parco della Galleana dove trovarsi a giocare, scambiarsi i libri. L’unico divieto? Quello di non poter utilizzare il cellullare e riscoprire il dialogo e l’incontro tra persone. Nel 2024 invece – come ha raccontato impeccabilmente il giovane Rayan Bouhsiss – è emersa la volontà di realizzare un eco-compattatore per la raccolta differenziata che consentisse di inserire delle bottiglie di plastica in cambio di punti da utilizzare per andare al cinema, a teatro o per fare la spesa. “Un’esperienza bellissima – ha rimarcato Rayan – soprattutto quando abbiamo incontrato i rappresentanti dell’amministrazione comunale e li abbiamo esposto le nostre idee”.

