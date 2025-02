Diciottenne arrestato in flagranza per spaccio, cerca di mordere un poliziotto

Un ragazzo di 18 anni di nazionalità nordafricana è stato arrestato nel pomeriggio di venerdì 7 febbraio dagli investigatori della Squadra Mobile di Piacenza, colto in flagranza di reato mentre spacciava stupefacenti nella zona di via Taverna.

Il giovane è stato visto dagli agenti in borghese mentre effettuava un sospetto scambio di droga; è stato subito bloccato e sottoposto ad un controllo.

resistenza e morsi

Il 18enne ha opposto resistenza, scalciando e colpendo gli agenti con le mani e tentando di morderne uno, con l’intenzione di divincolarsi per guadagnare la fuga, senza riuscirci.

Dalla perquisizione personale sono emerse, nascoste all’interno di una sigaretta elettronica in suo possesso, tre dosi di sostanza stupefacente tipo cocaina pronte alla vendita, nonché la somma di 150 euro, verosimilmente provento di altre cessioni.

Il giovane è stato quindi arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, e portato nelle celle di sicurezza della Questura, in attesa di processo per direttissima.

ricercato da sei mesi

Inoltre, da successivi controlli, è risultato essere ricercato da sei mesi, in quanto destinatario di custodia cautelare in carcere, emessa dall’autorità giudiziaria minorile, per condotte di spaccio di sostanze stupefacenti commesse prima del raggiungimento della maggiore età, fatti che erano stati rilevati dalla Polizia Locale di Piacenza. Sarà quindi condotto al carcere minorile a Bologna.

già noto alla questura

Il giovane era già noto agli uffici della Questura, in quanto risulta essere uno dei soggetti coinvolti nell’operazione denominata Streetbullying effettuata lo scorso anno, nel corso della quale era stato deferito per rissa e possesso di armi da taglio, in seguito al violento scontro avvenuto in Corso Vittorio Emanuele II la sera del 19 novembre 2023, e quindi sottoposto alla Misura di Prevenzione dal Questore di Piacenza.

All’esito dell’udienza, la sua posizione sarà vagliata dall’Ufficio Immigrazione.