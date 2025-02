E’ tornata la neve nel Piacentino, fiocchi bianchi anche in collina

Come da previsioni, nella notte tra il 7 e l’8 febbraio è tornata a neve nel Piacentino. I fiocchi bianchi sono caduti anche in collina mentre in pianura piove.

“Si tratta di nevicate diffuse sopra i 400 metri che proseguiranno per tutta la giornata, poi verso sera dovrebbe continuare a nevicare oltre i 600 metri. Domani mattina nevicherà ancora oltre i 900 metri – fa sapere Silvio Scattaglia di Meteo Niviano -. Domani le precipitazioni si indeboliranno, la giornata sarà umida e dunque sotto i mille metri la neve si scioglierà. Stamattina è nevicato più di quanto previsto. Oltre i mille metri l’accumulo potrebbe superare i 30 centimetri”.

In base alle previsioni, la prossima settimana il meteo sarà variabile e umido con possibilità di nuove piogge, le nevicate potrebbero verificarsi ancora solo sulle cime più alte.

Un’allerta neve è stata emessa per il tratto autostradale Torino-Piacenza.