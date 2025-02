Il piacentino che porta il Gutturnio al Parlamento inglese: “Conquista tutti”

Gianluca Ronda, 48 anni, originario di Piacenza, è il manager di un ristorante nella House of Lords di Londra, ma la sua avventura londinese è cominciata 18 anni fa, dopo la laurea alla Cattolica di Piacenza.

“Sono venuto a Londra con un biglietto di sola andata, senza sapere cosa aspettarmi, ma con tanta voglia di mettermi in gioco,” racconta.

Tuttavia, la sua determinazione e il suo spirito di adattamento lo hanno presto portato a trovare lavoro e, in breve tempo, a farsi strada nella frenetica Londra.

Oggi Gianluca non è più un semplice bartender di Soho, ma il manager di un ristorante prestigioso all’interno della House of Lords, una posizione che lo ha messo in contatto con i membri più illustri della società e della nobiltà britannica, come Lord e Baronesse.

Un aneddoto particolare riguarda il Gutturnio, il vino rosso più iconico della provincia di Piacenza. “Quando l’ho portato in Parlamento – racconta divertito – è stato un successone! Ogni tanto mi chiedono quando ne porto dell’altro!”.

Sebbene Londra sia cambiata molto negli ultimi anni, soprattutto dopo la Brexit, Gianluca continua a considerarla una città affascinante. E sebbene la vita sia frenetica, non dimentica mai le sue radici. “Mi manca Piacenza, la campagna, la tranquillità e il cibo – confessa – ma alla fine mi sento a casa in entrambi i luoghi. Il mio sogno? Una casetta in Val Trebbia!”.

L’ARTICOLO DI MARCELLO TASSI SU LIBERTÀ