Logistica a Castello, due richieste di ampliamento: previste nuove assunzioni

La logistica di Castel San Giovanni chiede di ampliarsi. Di recente sono arrivate due richieste di ampliamento da parte di altrettante realtà da anni presenti all’interno del polo castellano. Si tratta di Moncler e Daikin che chiedono di ampliarsi tramite due capannoni di cui uno di 100mila e l’altro di 75mila metri quadrati a sud dell’A21 e a est della strada comunale del Colombarone, In cambio di un eventuale disco verde i due ampliamenti porterebbero in dote un considerevole incremento di nuove assunzioni. Nel caso di Moncler si parlerebbe di un numero di nuove assunzioni che potrebbe oscillare tra i 200 e i 400 nuovi addetti, mentre per Daikin si parlerebbe di 60, 70 nuovi addetti.

Un percorso lungo e non in discesa

“Al momento – precisa l’assessore all’urbanistica Giovanni Cattanei – abbiamo ricevuto una richiesta che è stata valutata positivamente. Di conseguenza abbiamo dato mandato agli uffici tecnici competenti di valutare tale proposta e avviare l’iter procedurale che sarà comunque lungo e non in discesa”. Al momento infatti si tratta di una richiesta a cui deve far seguito la presentazione di un progetto nero su bianco e poi all’attivazione di una Conferenza dei servizi.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’