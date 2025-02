Piacenza si mobilita per il senzatetto della casa di legno: “Come posso aiutarlo?”

“Buongiorno, chiamo per quel signore che non ha una casa di cui ha scritto”.

“Salve, sa mica come si potrebbe aiutare quel senzatetto di cui ho visto l’articolo?”.

A volte anche le brutte notizie servono. In questi giorni su Libertà abbiamo raccontato di M., l’invisibile che ogni giorno chiede l’elemosina sul corso Vittorio Emanuele. Abbiamo fatto vedere la sua casa, fabbricata con un po’ di legno e coperte per tenersi al caldo. Abbiamo spiegato dei suoi cagnolini, del fatto che uno è scappato, è stato portato al canile in sequestro amministrativo, potrebbe restare lì oppure essere adottato da qualcun altro. Nel frattempo però M. è stato multato: parliamo di oltre 1.700 euro di multa che lui chiaramente non può pagare. E anche pochi altri potrebbero. Tanti però, leggendo la sua storia, hanno contattato Libertà offrendosi per dargli una mano: sborsare 1.700 euro è troppo per tutti, ma fargli una spesa no. Qualcuno si è anche informato per offrire un lavoro al figlio di M., che era arrivato in Italia insieme al papà per fare il muratore in nero e poi è caduto da un’impalcatura: oggi la sua gamba è piena di ferri e avrebbe bisogno di un’operazione, ma anche questa costa troppo per loro due.

L’ARTICOLO DI ELISABETTA PARABOSCHI SU LIBERTA’