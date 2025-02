Sos medici di famiglia, Ausl ne cerca cento: a marzo esce il bando con un nuovo accordo

Cento posti scoperti da occupare con medici di famiglia (ruolo unico di assistenza primaria). Anzi, per la precisione, i posti vacanti sarebbero 99, distribuiti tra i distretti di Piacenza Città, Levante e Ponente. L’Ausl, che a marzo dovrebbe pubblicare il bando, ha appena ufficializzato le stime sui bisogni territoriali della figura professionale, che – in virtù del nuovo accordo collettivo – dal primo gennaio 2025 presenta novità. La definizione sarà di “medico del ruolo unico di assistenza primaria”. Il documento, approvato con l’accordo collettivo del 4 aprile 2024, introduce anche un nuovo rapporto medico-paziente: un posto ogni 1.200 abitanti, a fronte di casi odierni dove il rapporto arriva anche a uno ogni 1.700 pazienti, se non addirittura a 1.800 (eventualità che continuerà a essere possibile).

L’ARTICOLO DI SIMONA SEGALINI SU LIBERTA’