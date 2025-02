“Verso casa”: storie di accoglienza e rinascita in ricordo di don Camminati

La casa d’accoglienza don Camminati è un’opera che ogni giorno parla al territorio. In tre anni e mezzo ha accolto 25 lavoratori precari. Era questa la modalità scelta da don Paolo Camminati per annunciare il Vangelo in modo concreto, prima di essere strappato alla vita dal Covid, il 20 marzo 2020.

Al progetto è dedicato il documentario realizzato da Barbara Tondini e Roberto Dassoni presentato nel salone parrocchiale gremito di Nostra Signora di Lourdes. “Verso casa” è titolo con un doppio significato. Molti lavoratori accolti hanno infatti raggiunto l’autonomia trovando una propria abitazione.

La visione è stata introdotta da don Giuseppe Lusignani, parroco di Nostra Signora di Lourdes, da Massimo Magnashi di Caritas e da Federico Frighi giornalista di Libertà.

“La richiesta è arrivata da don Giuseppe Lusignani, che voleva raccontassi la storia della casa – racconta Barbara Tondini -. Ho subito chiesto l’aiuto di Roberto Dassoni per portare avanti il progetto. Si tratta di una narrazione corale, in cui abbiamo seguito i ragazzi nella loro vita quotidiana. Sono stati aperti, accoglienti e generosi. Ciò che emerge è un vero e proprio spaccato di cui la cittadinanza dovrebbe farsi carico, la casa un’opera che vuole essere un faro per tutti. Questo progetto riguarda tutti noi. A colpire è anche il fatto che quando pensiamo a chi ha bisogno il riferimento va alle persone straniere, invece ci sono anche tanti italiani che hanno perso il lavoro e non hanno più una casa”.

“E’ un documentario in parte di osservazione in cui il mio punto di vista è invisibile, ho vissuto con gli ospiti della casa e ho testimoniato la loro vita quotidiana – aggiunge Roberto Dassoni – poi ho sentito l’esigenza di fermarmi con loro e raccontare la loro storia in modo più narrativo. Le loro esperienze sono sconvolgenti. Ci sono situazioni di precarietà, sia lavorativa che sociale, che a volte tendiamo a non considerare. Parlare con loro è stato molto arricchente. Colpisce anche che, pur essendo molti di loro stranieri, si sentano profondamente italiani e raccontino la loro esperienza nella casa con grande affetto”.

Il documentario è stato realizzato grazie alla collaborazione con l’Ufficio Multi Media della Diocesi di Piacenza-Bobbio e verrà trasmesso prossimamente su Telelibertà.

IL SERVIZIO DI NICOLETTA MARENGHI