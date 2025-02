Carpaneto, panchina tricolore nell’area verde per le vittime delle foibe

“Come vorrei essere un albero, che sa dove è nato e dove morirà”. Sono i versi del cantautore istriano Sergio Endrigo che compaiono sulla targa identificativa della panchina tricolore inaugurata ieri mattina, nell’area verde dedicata alla memoria delle vittime, dei martiri delle foibe, in via dei Bersaglieri, a Carpaneto.

“Dopo tre anni dall’intitolazione di questo spazio – commenta il sindaco Andrea Arfani – aggiungiamo un pezzo del nostro impegno al ricordo, con un’iniziativa trasversale, partita da una proposta della consigliera di minoranza Paola Barbieri, accolta dalla giunta e dal consiglio comunale perché meritevole di supporto e condivisione. Ogni volta che passeremo in quest’area avremo i simboli che ci occorrono per perpetuare il nostro compito, molto semplice ma molto alto e impegnativo, quello di ricordare il dramma dell’esodo di istriani e dalmati, il dramma delle foibe, per troppo tempo tacciato, trattato come una tragedia da dimenticare”.

La partecipazione alla ricorrenza è stata numerosa tra cittadini, autorità politiche, rappresentanti delle forze dell’ordine, delle associazioni militari, delle associazioni locali e dell’istituzione scolastica.

E’ intervenuto anche il ministro Tommaso Foti, che prima di Carpaneto ha fatto tappa a Fiorenzuola e in seguito a Castel San Giovanni.

L’ARTICOLO DI VALENTINA PADERNI SU LIBERTA’