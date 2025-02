Controlli sul territorio, il bilancio di gennaio: 84 patenti sospese, 40 ritirate

Nell’ambito dei servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio, disposti dal Prefetto Paolo Ponta, d’intesa con in vertici provinciali delle Forze di Polizia in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, le Forze dell’Ordine, supportate dai militari dell’operazione Strade Sicure, hanno posto in essere,

controlli a persone sottoposte ad obblighi giudiziari

Sono 1.125 i controlli effettuati dalle Forze dell’ordine nei confronti di persone sottoposte ad obblighi giudiziari nel mese di gennaio, delle quali 685 agli arresti domiciliari, 261 in detenzione domiciliare, 46 con obbligo di dimora e 85 in regime di libertà controllata.

in materia di spaccio

In materia di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sono state segnalate 16 persone alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti, quattro denunciate all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 73 d. P.R. n 309/90, e sequestrati 162,56 grammi di sostanze stupefacenti.

violazioni al codice della strada

Con riferimento alle violazioni del Codice della Strada, sono state accertate dalle Forze dell’ordine 139 infrazioni, di cui 13 per guida pericolosa, 30 per mancato uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta, 24 per uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida, per 8 per guida in stato di ebbrezza, 4 per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti e 6 per guida senza patente al seguito; sono state ritirate 40 patenti e 12 carte di circolazione, disposti 9 sequestri di veicoli e 5 fermi, nonché rilevati 50 incidenti.

Nello stesso periodo l’Ufficio Patenti della Prefettura ha emanato complessivamente 84 provvedimenti di sospensione, di cui 14, ai sensi dell’art. 224, in esecuzione di sentenza o decreto penale di condanna, nonché 6 provvedimenti di revoca, di cui 2 in esecuzione di sentenza o decreto penale di condanna.

tossicodipendenze

Il Nucleo Operativo Tossicodipendenze della Prefettura ha effettuato n. 40 colloqui, emanando n. 20 provvedimenti sanzionatori e n. 20 ammonizioni per prima segnalazione.

devianza giovanile

A tutto ciò si aggiunge la conclusione dell’operazione da parte della Questura di Piacenza di contrasto alla devianza giovanile, con l’arresto di 9 persone di cui 7 in flagranza di reato e il sequestro di circa 800 g di sostanze stupefacenti e 14 armi da taglio.

controlli straordinari

Nel mese di gennaio sono stati 9 i servizi straordinari che hanno interessato nel capoluogo le zone di viale Sant’Ambrogio, via Legione Zanardi Landi, via Emilia Pavese, via IV Novembre, piazzale Genova, via Dante, via Calciati, l’area della Stazione Ferroviaria e del centro cittadino, nonché in provincia in particolare il comune di Castel San Giovanni.

i controlli proseguono

Proseguiranno nelle prossime settimane i servizi straordinari delle forze di polizia in tutte le aree attualmente ritenute più sensibili, nonché di quelli di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, alla violenza di genere, alle condotte di guida a rischio, alla mala-movida nonché alle varie forme di abusivismo, anche commerciale, al fine di garantire l’ordinata convivenza civile.

Continuano anche i controlli ad esercizi commerciali, bar/tabacchi, sale giochi e slot, con i relativi avventori.