Doppio assalto in 24 ore a un negozio, ma entrambi i colpi falliscono

Doppio assalto di ladri nell’arco di 24 ore al negozio “Edo Acconciature” di via IV Novembre, a Piacenza. Con un piede di porco, nella notte tra venerdì sabato, hanno attaccato in quattro o cinque punti la porta. “L’hanno ridotta ad una banana”, commentano i titolari.

La notte seguente i soliti ignoti ci hanno riprovato, attaccando la porta all’altezza della serratura e tentando di sfondarla a scarpate. “Sono rimaste tracce di almeno sessanta colpi”. Ma gli scassinatori non hanno fatto i conti con il fatto che nell’attuale negozio preso di mira, prima c’era una banca e serramenti ed infissi sono ultra rinforzati.