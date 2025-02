Erasmus in città, 24 studenti da Germania, Ungheria e Belgio ospiti del Romagnosi

Sono 24 gli studenti provenienti da Belgio, Ungheria e Germania ospiti di altrettanti coetanei del Romagnosi di Piacenza in questi giorni nell’ambito del progetto Erasmus+ “Be real @school” incentrato sui temi della diversità e dell’inclusione.

Nella mattinata di oggi, lunedì 10 febbraio, i ragazzi sono stati accolti in Comune dalla sindaca Katia Tarasconi e dall’assessore alle politiche giovanili Francesco Brianzi. “Il progetto ha preso avvio lo scorso ottobre e si concluderà a febbraio 2026 – ha spiegato la referente, professoressa Daniela Scaglioni – un percorso in quattro tappe. In questa settimana i giovani visiteranno la città per poi partecipare a workshop all’istituto Casali e alla Caritas e all’associazione Mikrokosmos. Venerdì ci sarà poi la performance finale a Palazzo Gotico, un vero festival al quale invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare”.