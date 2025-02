Irregolarità su etichettatura e decongelamento: due attività multate dai Nas

I carabinieri del Nas di Parma (Nucleo antisofisticazioni e sanità) hanno recentemente ispezionato vari esercizi commerciali nella zona di Piacenza, riscontrando diverse irregolarità. In un supermercato, sono state rilevate problematiche relative all’etichettatura dei prodotti ittici sfusi decongelati, alla gestione della procedura di autocontrollo per il decongelamento delle mazzancolle e alla valutazione dello stato di freschezza di alcuni prodotti. Inoltre, sono emersi problemi strutturali, come la mancata manutenzione dei contenitori per lo smaltimento dei sottoprodotti e danni alla porta di accesso della cella frigo. Di conseguenza, il legale responsabile è stato multato per un totale di 8mila euro.

Sempre a Piacenza, in un negozio di ortofrutta, sono stati rilevati problemi legati alla commercializzazione di prodotti senza le informazioni obbligatorie su origine, categoria e calibro. Il titolare dell’attività è stato multato con una somma di 1.100 euro.

Questi controlli fanno parte di una serie di ispezioni igienico-sanitarie in diversi esercizi commerciali delle province di Reggio Emilia, Modena e Piacenza, finalizzati a garantire la sicurezza alimentare e la salute pubblica. Le verifiche hanno portato alla contestazione di violazioni amministrative e all’emissione di sanzioni pecuniarie per un totale superiore a 40mila euro.