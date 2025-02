Lavori alle telecomunicazioni comunali, possibili disservizi mercoledì pomeriggio

Mercoledì 12 febbraio, dalle 14.30 alle 19, è in calendario una serie di interventi di manutenzione programmata sulla rete di telecomunicazioni comunale. Potranno pertanto verificarsi, in quella fascia oraria, limitazioni o disservizi legati alla fruizione e all’accessibilità di alcune sezioni del sito web comunale.

Non funzionerà neppure il sito www.passerinilandi.piacenza.it (con l’archivio online delle “Teche Digitali”), così come la navigazione Internet dalle postazioni presenti nelle stesse Biblioteche comunali, dove resterà comunque operativo il servizio di connessione gratuita Emilia Romagna Wifi. Potranno verificarsi disagi e rallentamenti anche nelle operazioni di prestito e restituzione dei libri.

Contestualmente, anche l’Ufficio Ztl sarà impossibilitato a emettere permessi sino al ripristino completo della connettività e potrebbero non funzionare sia il sistema PagoPa, sia le apparecchiature Pos presenti negli uffici comunali dove si effettuano pagamenti.