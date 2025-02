Podenzano, un defibrillatore in dono grazie al Memorial Cavanna 2024

Un defibrillatore per il Comune di Podenzano è l’ultimo regalo che l’associazione “Quelli di Pode” ha voluto fare alla comunità con il ricavato dell’edizione 2024 del “Memorial Andrea Cavanna”. “Ringraziamo tutti perché è sempre un impegno importante – ha detto Luigi Cattaneo di Quelli di Pode – lo dobbiamo a tutte quelle persone che hanno contribuito a farci raggiungere un obiettivo che non è solo fare calcio, ma soprattutto solidarietà”. Come ha aggiunto il sindaco di Podenzano Riccardo Sparzagni, “l’apparecchiatura rimarrà proprio qui davanti al Comune a disposizione dei cittadini per integrare ulteriormente la copertura che Podenzano ha in termini di cardioprotezione”.

edizione 2025

Già definita l’edizione 2025 del Memorial, il classico torneo di calcio a 5 partirà con le prime partite del 30 e 31 maggio e 1° giugno per la fase eliminatoria, quindi la seconda fase finale nelle giornate del 6, 7 e 8 giugno: 16 squadre, composte da 4 uomini e una donna, con orari delle partite previsti per le 20.30, 21.30 e 22.30. Lunedì 2 giugno ci sarà invece la vera novità di questa edizione, il primo torneo speciale per bambini dedicato alle categorie Pulcini (annate 2014-2015) di calcio a 7, con otto squadre partecipanti che si sfideranno in un tempo unico da 15 minuti. Tutte le sere, cucina aperta per mangiare e bere in compagnia. Iscrizioni solo con Whatsapp entro il 24 maggio al 3284566565 (Antonio) o al 3476979241 (Luigi).