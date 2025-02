Rottofreno, defibrillatori sulle auto della polizia locale grazie a Proloco e Relife

Entrambe le auto della polizia locale di Rottofreno sono ora dotate di defibrillatore cardiaco semiautomatico. Grazie alla donazione congiunta di Pro loco Amis ad San Niculò e Relife 2020 association, un nuovo strumento completa la dotazione mobile. Porta inoltre a 16 il numero dei defibrillatori presenti in siti pubblici del territorio.

“Siamo il comune più cardioprotetto della provincia” dice con orgoglio la sindaca Paola Galvani nella sala consiliare in presenza di delegazioni dei soggetti coinvolti.

La Pro loco di San Nicolò conta un’ottantina d’iscritti. Si occupa principalmente di organizzare feste. Ma con un occhio rivolto ai bisogni sociali. Il presidente Cristian Bionda si confronta di continuo con Cristina Bolzoni di Relife che organizza mensilmente a San Nicolò corsi gratuiti per disostruzione pediatrica, prime manovre salvavita e uso del defibrillatore. “Ci siamo resi conto che si poteva fare di più per formare le persone affinché affrontino le emergenze sanitarie in attesa dei soccorsi. Sto spingendo i nostri volontari a frequentare i corsi per essere pronti durante le feste in piazza in caso di malori”.

L’ARTICOLO DI ANGELA ZEPPI SU LIBERTA’