Spacciava eroina a Palermo, trovato in un albergo a Piacenza: arrestato

Arrestato a Piacenza un quarantenne di origine nigeriana su cui pendeva un’ordinanza di misura cautelare in carcere per il reato di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo era stato scoperto dalla Squadra mobile di Palermo mentre vendeva eroina nel capoluogo siculo.

L’ordinanza di custodia in carcere era stata emessa martedì scorso, ma l’uomo ha lasciato la Sicilia per tornare a Piacenza, dove era già stato in passato, rendendosi così irreperibile.

Trovato in un albergo

Dopo una conversazione tramite social con una coetanea residente negli Stati Uniti, lei avrebbe deciso di raggiungerlo a Piacenza per stare con lui, incontrandosi in un albergo cittadino.

Grazie al controllo effettuato nel sistema alloggiatiweb, le Volanti con il supporto del Reparto prevenzione crimine di Reggio Emilia, hanno quindi raggiunto la struttura ricettiva trovando il ricercato in compagnia della donna.

L’Ufficio immigrazione della Questura valuterà ora la posizione del soggetto, per adottare gli opportuni provvedimenti.