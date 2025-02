Agazzano: gli Alpini e le donne di Armonia insieme per la lotta contro il cancro

Gli Alpini di Agazzano e le donne di Armonia si sono di nuovo dati appuntamento.

Lo hanno fatto nella piccola frazione di Sarturano per assistere alla messa in omaggio alla santa Agata, patrona delle donne operate al seno e per ricordare i caduti della battaglia di Nikolajevka e della terribile ritirata di Russia.

Durante il pomeriggio all’associazione guidata dalla presidente Erika Caffi le penne nere agazzanesi hanno devoluto un contributo pari a 300 euro che servirà a sostenere le attività dell’associazione, per la lotta contro il tumore al seno.

Nel corso del pomeriggio sono stati ricordati tutti gli alpini “andati avanti” e tutte le donne di Armonia che non ci sono più.