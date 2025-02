Centinaia di giovani alle giornate di orientamento sulle professioni sanitarie

Centinaia di studenti alla ricerca della professione dei propri sogni e che saranno nuova linfa per il mondo della sanità. Oggi, martedì 11 febbraio, è partita col botto in termini di affluenza la prima edizione delle giornate di orientamento promossa dalla Consulta provinciale delle professioni sanitarie, due giorni in programma al Laboratorio Aperto dedicati a studenti delle scuole superiori piacentine per approfondire le opportunità formative del settore medico-sanitario, alle quali partecipano gli ordini locali di medici, chirurghi e odontoiatri, professioni infermieristiche, farmacisti e veterinari.

“Un evento pensato nella passata legislatura dal mio predecessore Mauro Gandolfini con i rappresentanti delle altre professioni sanitarie – ha spiegato Augusto Pagani, presidente dell’ordine di medici, chirurghi e odontoiatri – la conferma dell’utilità della Consulta e prima volta che ci proponiamo alla città con un servizio basato su informazione e orientamento ai giovani in un momento particolare in cui c’è bisogno di professionisti della sanità”. Domani la seconda e ultima giornata, dalle ore 14.30 alle 17.30.