Ambulanza in Senegal, cena benefica per raccogliere fondi necessari alla spedizione

Un’ambulanza per la cittadina di Koul Diop. È il regalo che Ausl di Piacenza ha voluto fare all’associazione MPM Emergency Senegal che da anni si occupa di portare aiuti nel Paese africano. Il mezzo, non più compatibile con le normative attuali italiane ma comunque ancora in ottimo stato, verrà due spedito a Koul Diop dove l’associazione piacentina è già riuscita a realizzare un’infermeria grazie al sostegno di Valter Bulla.

Proprio Bulla organizzerà nelle prossime settimane una cena benefica per raccogliere i 6mila euro necessari per spedire l’ambulanza in Africa con altro materiale sanitario, l’appello ai piacentini è di partecipare numerosi. Commosso Macoudou Diop, presidente di MPM Emergency Senegal: “Piacenza mi ha accolto e continua ad aiutare sia me sia la popolazione di Koul Diop che ha sempre bisogno di aiuto, un grazie ad Ausl e a tutti i piacentini che ci sostengono”.