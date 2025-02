Badante accusata di aver derubato l’anziano che aveva in cura di 65mila euro

Badante ucraina accusata di aver derubato il badato piacentino di 65 mila euro. L’amara vicenda avvenuta nel 2017 in un comune valtidonese aveva per protagonista la donna ucraina sessantenne che ieri non era sul banco degli imputati perché da tempo irreperibile, pare essere scomparsa.

La vittima, un pensionato piacentino di 83 anni. L’uomo aveva un amministratore di sostegno, l’avvocato Giandanese Nigra, che ieri chiamato a testimoniare in aula ha detto: “Abbiamo potuto appurare emissione di assegni da 5mila euro ciascuno, per un totale di 65mila euro dal conto del pensionato. Questa è la somma che abbiamo potuto verificare. Queste uscite mi sono risultate subito sproporzionate e abbiamo sentito la banca o l’ufficio postale, non ricordo esattamente, che si erano occupati delle operazioni”.

