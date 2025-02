Ferite troppo gravi, Laika Ã¨ morta. “Ma grazie a chi ha cercato di salvarla”

I tentativi di salvarla non sono bastati. Laika, la cagnolina di 14 anni che era stata travolta da un’auto “pirata” domenica alle 7 del mattino, √® morta per le fratture alla schiena troppo gravi. La proprietaria, in lacrime, ringrazia il 118 che si era fermato in ambulanza pur di darle aiuto, chi per primo ha dato l’allarme, e tutti gli intervenuti. “Era la cagnolina di mia suocera, purtroppo scomparsa. Per questo era con noi da poche settimane”, spiega. “Le abbiamo dato amore fino all’ultimo. Quella mattina √® riuscita a uscire dal nostro cancello a Fontana Fredda, non sappiamo chi l’abbia travolta”.