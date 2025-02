Niviano, dall’ampliamento di Working Process parco e 120mila euro di nuovi asfalti

L’azienda Working Process di Niviano finanzierà il rifacimento degli asfalti e la riqualificazione del parco giochi di Ottavello, senza oneri per il Comune di Rivergaro. Il contributo è legato all’approvazione dell’ampliamento dell’azienda, che prevede due nuovi capannoni da 5400 mq ciascuno su un’area di 38mila mq.

Il progetto include un centinaio parcheggi, 6mila mq di verde e la piantumazione di circa un migliaio di alberi. L’accordo iniziale tra Comune e azienda, che prevedeva la creazione di due fermate per i bus sulla Statale 45, è stato rivisto per difficoltà normative. In alternativa, l’azienda asfalterà le strade locali per 120mila euro e destinerà 20mila euro per rinnovare il parco giochi. Il nuovo accordo sarà discusso in consiglio comunale, in attesa del via libera all’ampliamento dell’azienda da parte della conferenza dei servizi.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTÀ