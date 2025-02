Salta il matrimonio, se la prende con la ex: 40enne accusato di stalking

Salta il matrimonio e se la prende con la ex. Protagonista della vicenda un 40enne piacentino che inizialmente aveva deciso di rispettare la scelta della fidanzata poi ha visto le foto di lei, una 30enne piacentina, sui social in compagnia del nuovo compagno.

“A quel punto ha ricordato l’avvocato di parte civile “l’imputato ha avuto una reazione scomposta”. Il processo di ieri, 10 febbraio, si è conclusa con la richiesta di un anno di pena per il reato di stalking.

L’avvocato difensore Di Bernardo ha detto. “Io sono convito che questo processo non doveva neppure nascere. Al mio assistito sono imputati due soli episodi avvenuti nel 2019 a distanza di mesi. La storia di questa coppia è finita ad agosto e il mio assistito cosa ha fatto? Niente. Per qualche questione da risolvere con la ex fidanzata ha delegato sua sorella. A novembre il mio cliente ha scoperto il motivo della rottura della sua relazione su un social, certo ha avuto una reazione fuori dalle righe, ma solo quel giorno. Dopo che succede? Niente. Passano altre tre mesi e si riaccende la disputa perchè lui chiede il pagamento per un’attività che aveva svolto per lei”.

Il processo è stato rinviato a maggio per la sentenza.

L’articolo completo di Ermanno Mariani su libertà