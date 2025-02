Solidarietà alla Casa di Iris, mille euro con le felpe “Bon Nadäl” di Anvein Social Club

Le felpe natalizie con la scritta in piacentino “Bon Nadäl” hanno fatto il botto, ma soprattutto hanno permesso di raccogliere mille euro da donare alla Casa di Iris. Dietro c’è Anvein Social Club, il brand che vede impegnato l’oste dell’Antica Trattoria dell’Angelo Matteo Castignoli nella promozione della piacentinità associata alla beneficenza.

Non è la prima volta che Castignoli aiuta l’hospice cittadino, già lo ha fatto in passato attraverso la distribuzione di altri gadget piacentini: stavolta è toccato alle felpe che nel periodo natalizio sono andate a ruba.

“In questo modo siamo riusciti a raccogliere mille euro per la Casa di Iris – spiega Castignoli – e abbiamo provveduto alla consegna del maxi-assegno”. Consegna che è avvenuta, fra l’altro, proprio in occasione del compleanno del ristoratore: “Per me è il regalo migliore che mi potessi fare” ha ammesso.

Particolarmente soddisfatti anche la direttrice sanitaria Giovanna Albini e il presidente della Fondazione Casa di Iris Sergio Fuochi: “Per noi questi atti di generosità sono molto preziosi – sottolineano – grazie ancora una volta a Matteo Castignoli e alle sue idee che ci danno una mano importante”.