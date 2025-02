Bimbo di 5 anni in lacrime solo in strada, la madre offre soldi alla pattuglia per tacere

Un bambino di cinque anni trovato in lacrime per strada in pieno inverno, uscito di casa perché era stato lasciato solo. E una mamma, tornata a casa trafelata, che ai carabinieri, nel frattempo intervenuti, offre mille euro per mettere tutto a tacere. Sono i fatti contestati a una donna di 41 anni, imputata per i reati di istigazione alla corruzione e abbandono di minore. Reati puniti in modo molto severo. Per la sola istigazione si rischia una pena da quattro a sei anni. Per l’abbandono si va invece da sei mesi a cinque anni.

“Se non riferite quello che avete accertato potete prendere i soldi che avete trovato in cucina”. Questa sarebbe la frase incriminata, che ha messo nei guai la giovane mamma.

I fatti risalgono al dicembre del 2021.

L’ARTICOLO DI PAOLO MARINO SU LIBERTA’