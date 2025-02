Castel San Giovanni, scuole coinvolte nella stesura del nuovo piano urbanistico

A marzo parte a Castel San Giovanni il percorso di coinvolgimento delle scuole nella stesura del nuovo piano urbanistico. Ad alunni e studenti verranno illustrate in maniera semplice le linee guida del nuovo strumento urbanistico, in via di stesura, e verrà chiesto di dare il proprio contributo tramite la compilazione di questionari e poi la produzione di elaborati che l’amministrazione comunale si impegna a valutare per tradurli in proposte da inserire nel piano

Coinvolte alunni e studenti

Ad essere coinvolti saranno alunni delle scuole medie e studenti del Polo Volta e dell’Istituto Marcora. A partire da marzo, fino a dicembre 2025, sono previsti incontri nelle scuole con tecnici e amministratori comunali, la compilazione di questionari e e poi gruppi di lavoro per la stesura di proposte che saranno sottoposte al team che sta lavorando alla redazione del nuovo piano urbanistico di Castello (Pug).