Dispersione scolastica, protocollo d’intesa “per costruire strategie condivise”

Ufficio Scolastico di Piacenza, Provincia di Piacenza, Comuni di Castel San Giovanni, Fiorenzuola d’Arda e Piacenza, Unione Montana Valli Trebbia e Luretta, Rete “Piacenza Orienta” e sede di Piacenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore hanno firmato un protocollo d’intesa per costruire una collaborazione più forte contro la dispersione scolastica.

L’obiettivo dell’accordo è avviare una sinergia interistituzionale per la realizzazione di un documento che fotografi e monitori annualmente la complessità e la composizione del sistema scolastico e formativo della provincia di Piacenza, con riferimento ai fenomeni della dispersione e del riorientamento scolastici.

la metodologia

L’analisi condurrà alla realizzazione di un documento, preparato partendo dai dati del sistema scolastico e formativo, dal titolo “Analisi sulla dispersione scolastica e formativa nella provincia di Piacenza”: scopo del documento sarà fornire uno strumento per far emergere le problematiche esistenti in tema di dispersione e riorientamento scolastici, al fine della successiva possibile definizione di strategie territoriali di promozione di azioni condivise.

L’analisi verrà estesa al territorio provinciale piacentino, tenuto conto della presenza di istituti secondari di secondo grado e di CFP diffusi su tutto il territorio.

Ad ogni partner il protocollo affida compiti specifici per la riuscita di quanto indicato dall’accordo: per assicurare l’avanzamento dell’iniziativa è stato previsto un gruppo di lavoro, formato dai referenti scientifici di ciascuna realtà aderente, chiamato a riunirsi con cadenza concordata (anche in modalità telematica).

Il gruppo di lavoro è coordinato dall’Ufficio Scolastico di Piacenza e dalla sede di Piacenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; la Provincia di Piacenza svolge il ruolo di co-coordinatore.

La prima riunione operativa

La prima riunione operativa tra i firmatari, che si è tenuta in forma mista ieri (martedì 11 febbraio) presso la Provincia, è stata dedicata all’impostazione del lavoro e alla definizione del cronoprogramma.

i commenti

“La ricerca dei dati – osserva Nadia Pompini, consigliera provinciale con delega a Programmazione scolastica e diritto allo studio – è un’azione strategica perché consente di individuare diversi fattori legati alla dispersione scolastica e di avviare la costruzione di uno “storico” in grado di fotografare, di anno in anno, la situazione provinciale e di leggere al meglio i dati relativi all’abbandono e al riorientamento scolastico”.

“Il protocollo – per Elisabetta Ghiretti, dirigente del Liceo Respighi che è scuola capofila della Rete “Piacenza Orienta” – corona un percorso avviato a ottobre 2023. Un fenomeno non mappato “non esiste”, invece dimensionarlo garantisce elementi importanti anche al decisore politico”.

“Questo protocollo – spiega il professor Pierpaolo Triani, docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – ha un valore sia simbolico sia pratico. Simbolico perché c’è un’alleanza per il successo formativo delle nuove generazioni, pratico perché – attraverso questo accordo – si inizierà ad avere un quadro dettagliato, e aggiornato nel tempo, della dispersione scolastica: nei prossimi anni i dati raccolti forniranno al territorio spunti di riflessione su evidenze concrete”.