Furgone con 500 chili di cavi di rame e attrezzi da scasso, denunciato un 32enne

I carabinieri del Radiomobile di Fiorenzuola, insieme ai colleghi di Lugagnano, nel pomeriggio di martedì 11 febbraio hanno bloccato nel capoluogo della Val d’Arda un furgone e recuperato 500 kg di cavi in rame e attrezzature da scasso.

Al volante uno straniero di 32 anni, in Italia senza fissa dimora, che è stato denunciato per ricettazione e possesso di due coltelli a serramanico oltre che di attrezzi da scasso.

L’uomo non ha saputo fornire alcuna spiegazione sulla provenienza del materiale. Sono in corso le indagini per verificare il proprietario del furgone e se i cavi elettrici siano stati rubati in qualche impianto o azienda.

Il mezzo, lasciato in sosta in via Roma a Fiorenzuola dalla notte precedente, era stato segnalato ai militari che si sono appostati e hanno atteso fino a quando il 32enne è andato a riprenderlo.

Dopo averlo identificato e perquisito i carabinieri lo hanno denunciato per ricettazione ed hanno proceduto al sequestro del mezzo, degli attrezzi da scasso e dei due coltelli a serramanico che aveva addosso.

L’ipotesi è che si tratti di un carico accumulato per giorni, che il 32enne avrebbe portato successivamente in un posto sicuro per estrarre il rame dai cavi.