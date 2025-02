Il piacentino Luciano Baietti è un record nel mondo: ha conseguito 18 lauree

Nel 2002 la sua impresa era già stata iscritta nel libro dei “Guinness World Record”. Ospite di trasmissioni televisive e contattato da giornali esteri, la sua storia negli anni ha fatto il giro del mondo. Adesso ha superato, ancora una volta, il suo stesso primato. È Luciano Baietti, 78 anni, piacentino d’adozione, l’uomo con più lauree in tutto il mondo. L’ultima – qualche mese fa, conseguita all’Università Mercatorum in “Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni” – è stata la 18esima.

“Alla proclamazione – racconta Baietti – dopo la fatidica formula di rito, l’intera commissione si è alzata in piedi. Mi hanno detto: “Dottore, lei ha più titoli di noi tutti messi insieme””. Originario di Velletri, ma sposato con una piacentina, nella sua carriera professionale Baietti è stato insegnante di educazione fisica e dirigente scolastico. Dal 2011 è in pensione. Ha lavorato per il ministero dell’Interno, ed è stato impegnato in missioni umanitarie come colonnello del Corpo militare della Croce rossa italiana. È stato anche insignito dei titoli di Cavaliere, Ufficiale e Commendatore della Repubblica.

“Tante lauree per tenere il cervello allenato”

Cosa l’ha portato a laurearsi numerose volte? “L’ho fatto prima di tutto per me stesso, voglio tenere il cervello in continuo allenamento – dice – L’esempio che vorrei dare a tutti i giovani è quello di non smettere mai di imparare. La conoscenza è un impegno continuo. Nella vita non bisogna mai trovarsi impreparati e finché c’è vita dobbiamo andare avanti a imparare. L’importante è trovare la forza di volontà, confidare in sé stessi e nei propri interessi. Più è alto l’obiettivo, più è vasto l’orizzonte”.

