La mappa dello spaccio a Piacenza: “I nordafricani si dividono la piazza, litigando”

“La situazione dello spaccio a Piacenza è peggiorata negli ultimi anni, con un aumento dei pusher e una concorrenza crescente che ha abbassato i prezzi”.

A spiegare la situazione è un tossicodipendente piacentino, che racconta come il mercato della droga nella nostra città sia cambiato nel tempo.

“Un tempo controllato dai marocchini, il mercato è poi passato ai tunisini, che ultimamente hanno perso terreno a favore degli egiziani, noti come banda dei Faraoni, che ora controllano diverse zone della città”.

Il tossicodipendente descrive anche la zona della stazione come “ingovernabile, ci puoi trovare di tutto, dai nigeriani ai nordafricani”.

Inoltre, parla delle “nutrie”, bande provenienti dalla Lombardia e Piemonte, che operano nelle campagne. Infine, fornisce dettagli sui prezzi della droga in circolazione:

“La più ricercata è sempre la cocaina a 30 euro al grammo, poi l’eroina che si può trovare a 20 euro al grammo. Dopodiché la marijuana a 15 euro e l’hashish, che è anche la più economica: si può avere a 10 euro al grammo”.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTÀ