L’Arte del Fare, San Valentino tra il cioccolato di Falicetto. Aldo Scaglia: “Qui per amore”

Una lunga storia d’amore a forma di cioccolatino. San Valentino è alle porte e il viaggio de “L’Arte del Fare” tra le eccellenze artigiane locali non poteva che fare tappa da Falicetto. Pasticceria, cioccolateria, da qualche anno caffetteria, e laboratorio artigiano valorizzato dalla preparazione e dalla sensibilità di Aldo Scaglia e della sua splendida famiglia composta dalla moglie Grazia e la figlia Allegra.

Siamo sinceri, quando si parla di San Valentino si pensa all’amore, ma proprio un istante dopo la mente non può che portarci tra torte, dolcetti, creme e delizie al cioccolato. Ecco perché la quarta tappa del nostro viaggio tra “L’Arte del Fare” – in onda stasera, mercoledì 12 febbraio, dalle 20.30 – approda nel regno del cioccolato piacentino. Un’attività, quella della famiglia Scaglia, all’insegna della dolcezza, della creatività e del gusto nata proprio per amore: un sentimento che ha portato Aldo Scaglia a lasciare la provincia di Cuneo, dov’è nato, per raggiungere Piacenza, città d’origine della moglie Grazia.

“Nato tutto per amore”

“È nato tutto per amore – evidenzia la figlia Allegra – l’amore dei miei genitori, l’amore per il cioccolato e l’amore sbocciato tra mio padre e i piacentini”. “Un amore ricambiato – continua Allegra – da papà attraverso la creazione di prodotti che sono diventati dei veri e propri ambasciatori del cioccolato piacentino come il ‘Piacerino’, lo ‘Sgranfgnòn’ e il ‘DiPc’ con il cuore di pancetta”.

Dall’amore e dalla grande conoscenza per il mondo del cioccolato di papà Aldo alla passione per Allegra per il mondo del caffè: “Come nelle favole più belle è nato tutto per caso – spiega – A causa di un incidente in moto, mio papà è stato impossibilitato a partecipare a un corso di analisi sensoriale di botanica del cacao. L’ho sostituito io anche se in quel periodo pensavo di fare tutt’altro dal punto di vista professionale. Al corso ho conosciuto un maestro tostatore che mi ha fatto scoprire quante similitudini ci fossero tra il mondo del cioccolato e quello del caffè. Da lì ho intrapreso un percorso di studi completamente diverso a quello che stavo affrontando, lanciandomi a capofitto nella realtà del caffè filtro e dei specialty coffee”.

Una storia lunga quarant’anni quella di Falicetto a Piacenza. Una storia che verrà raccontata – tra un caffè filtro e un temperaggio del cioccolato live – da Marco Vincenti e dalla troupe di Telelibertà stasera sul canale 76 e, in diretta streaming, su Libertà.it. Come sempre, tutte le puntate de “L’Arte del Fare” si possono vedere in ogni momento on demand su Teleliberta.tv.

“L’arte di lavorare il cioccolato a mano”

Ma voi lo sapete il segreto per temperare il cioccolato in maniera perfetta? Ce lo dirà stasera Aldo Scaglia direttamente dal suo laboratorio. “L’obiettivo è far diventare il cioccolato bello lucido, non diventi striato, si stacchi dagli stampi e sia perfettamente conservabile” le parole del cioccolatiere piemontese trapiantato a Piacenza. Una regola imprescindibile? “Le decorazioni vanno fatte rigorosamente a mano – la risposta di signor Falicetto -. È lavorando a mano che si può esprimere tutta l’arte del cioccolatiere.” “Dedizione, passione e creatività” gli ingredienti che hanno caratterizzato la vita di Aldo Scaglia e che ha voluto trasmettere alla figlia Allegra. Ingredienti che hanno dato sapore a un’attività quarantennale capace di portare Piacenza ben oltre i nostri confini.