Legname bloccato sotto i ponti: polemica sulle normative ambientali

Non migliora la situazione del legname attorno ai ponti stradale e ferroviario sul fiume Trebbia tra San Nicolò e Piacenza. Le piene modificano i cumuli che si fermano davanti ai piloni e nelle opere di regimazione senza però trascinarli via. E nessuno li toglie, perché anche il semplice cittadino dovrebbe recarsi sul posto a piedi, essendo vietati i mezzi a motore. Intanto, monta la polemica: un gruppo social della zona segnala la pericolosità dei tronchi e il vicesindaco di Rottofreno, Valerio Sartori, torna sull’argomento. “Un anno è passato, ma le norme regionali stringenti continuano a non tenere conto della realtà. Sembra un problema politico più che pratico. Sono salvaguardate le uova dei pesci e le nidificazioni degli uccelli a discapito della povera gente che raccoglierebbe un po’ di legna per scaldarsi e, nel pulire l’alveo, diminuirebbe i rischi da straripamento del fiume”.

L’ARTICOLO DI ANGELA ZEPPI SU LIBERTÀ