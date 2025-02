Pecorara, l’ex Consorzio agrario si trasforma in centro polifunzionale entro l’estate

Entro l’estate l’ex Consorzio agrario di Pecorara verrà restituito agli abitanti sotto forma di un centro polifunzionale. Un luogo in grado di ospitare servizi come poliambulatorio, dispensario farmaceutico, punto prelievi, ma anche spazi in cui chi ha bisogno di connessioni veloci possa appoggiarsi, per studiare, lavorare.

La ditta Catalano Srl di Saviano di Napoli sta per concludere il corposo intervento di ristrutturazione iniziato oltre un anno fa.

“Salvo intoppi – dice il sindaco Franco Albertini – prevediamo di per poter riconsegnare quanto prima una struttura importante, che racchiuderà in sé tante funzioni e servizi utili alla comunità di Pecorara e di tutto il comune di Alta Val Tidone”.

Un percorso di recupero durato anni

Per la ristrutturazione dell’ex Consorzio di Pecorara è stato necessario un milione e 300mila euro, finanziato tramite il cosiddetto bando regionale per la rigenerazione urbana risalente al 2021. Un percorso non breve, che ora finalmente sta per concludersi.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ