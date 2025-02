Quaranta dosi di cocaina e oltre 900 euro nelle tasche, arrestato spacciatore 30enne

Uno spacciatore di cocaina, attivo nella zona compresa tra via Dante e via Cella, è stato arrestato nella serata di martedì 11 febbraio dagli investigatori della Sezione Antidroga di Piacenza. Si tratta di un 30enne tunisino, in regola sul territorio nazionale, privo di precedenti specifici.

Dopo vari servizi di pedinamento l’uomo è stato fermato mentre si aggirava in attesa di clienti. Dalla perquisizione sono emerse numerosissime dosi di cocaina e tanto denaro. In particolare, sono stati sequestrati: 40 involucri di cellophane contenenti polvere bianca, per un peso lordo totale di 26,24 grammi, risultati essere positivi all’analisi orientativa alla cocaina e 945 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell’attività illecita.

Il tunisino è stato portato nella cella di sicurezza della Questura in attesa del processo con rito di direttissima. All’esito dell’udienza, la sua posizione sarà vagliata dall’Ufficio Immigrazione per i provvedimenti di competenza.