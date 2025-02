Ricercato per furti, 36enne marocchino catturato in un locale della zona via Calciati

Un 36enne marocchino, destinatario di un ordine di carcerazione a seguito di condanna per reati contro il patrimonio commessi tra Piacenza e Pavia e per i quali deve scontare un anno e sei mesi di reclusione, è stato catturato nella serata di sabato 8 febbraio dalle Volanti della Questura di Piacenza.

L’uomo, senza fissa dimora e di fatto irreperibile alle ricerche delle forze dell’ordine, è stato condannato per un furto d’auto commesso nel Pavese e di un furto commesso a bordo di un veicolo posteggiato in via Vescovado a Piacenza.

E’ stato individuato dagli agenti durante un controllo in un locale nella zona di via Calciati, dove spesso era stato controllato in passato. E’ stato quindi arrestato e condotto in carcere.

L’Ufficio Immigrazione della Questura valuterà la sua posizione sul territorio nazionale per adottare gli opportuni provvedimenti al momento della scarcerazione.