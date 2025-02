Spaccata al negozio di fiori, attrezzi da scasso e denaro: due arresti in flagranza

Due italiani, di 35 e 39 anni, sono stati colti in flagranza di reato e arrestati nella serata di martedì 12 febbraio dalle volanti della Questura di Piacenza per furto aggravato con violenza alle cose, ai danni di una fioreria in via Conciliazione.

I due ladri, utilizzando strumenti da scasso, hanno danneggiato la vetrata di ingresso riuscendo ad introdursi all’interno del negozio, per poi forzare il registratore di cassa e appropriarsi del contenuto.

Il fragore della spaccata ha allertato i cittadini presenti nelle vicinanze, i quali hanno immediatamente chiamato il numero di emergenza per segnalare quanto stava succedendo. Gli agenti subito intervenuti hanno rintracciato nelle vicinanze due soggetti che corrispondevano alle descrizioni, e in possesso di strumenti da scasso, tra cui un martello, pinza e cacciavite, e di una esigua somma di denaro contante.

Inoltre, uno dei due soggetti presentava una lieve ferita, che si era verosimilmente procurata attraversando i vetri infranti per penetrare nel locale.

Sono stati quindi arrestati in flagranza di reato mentre si allontanavano dal luogo del furto, con gli attrezzi e il provento del reato, in attesa del processo con rito direttissimo.