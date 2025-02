Supporto su salute e servizi territoriali: le esigenze degli over 65 di Castello

Cosa chiedono gli over 65 di Castel San Giovanni? Chiedono poche informazioni, chiare e di facile accesso, per orientarsi tra i servizi territoriali. Incontri con esperti con cui parlare di fragilità ossea, decadimento cognitivo, malattie oncologiche. Chiedono cosa fare in caso ci si debba prendere cura di un familiare malato. Come fare a riconoscere malattie quali il morbo di Parkinson, l’Alzheimer e quali esami fare per monitorare il proprio stato di salute. Le richieste sono state avanzate durante un incontro organizzato dal distretto di Ponente e dall’amministrazione comunale al centro pensionati di viale Amendola per parlare del rapporto tra invecchiamento e corretti stili di vita.

Incontro, a dimostrazione di quanto il tema riscuota un sempre maggiore interesse, ha preso parte un centinaio di over 65.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ