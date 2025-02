Yoga della risata nei centri diurni: “Per contrastare la solitudine degli anziani”

Lo yoga della risata approda nei centri diurni di Piacenza. Nelle strutture diurne per anziani della provincia prendono infatti il via i laboratori di yoga della risata: l’iniziativa fa parte del progetto “Restare in rete”, promosso da Unicoop, Auroradomus e Coopselios, grazie al contributo del Bando Anziani della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

gli obiettivi del progetto

“L’obiettivo principale del progetto è potenziare i servizi di assistenza domiciliare e le attività nei centri diurni per permettere agli anziani di restare il più possibile nel proprio ambiente familiare, rallentando la necessità di ricorrere alle strutture residenziali – sottolineano i referenti del progetto – favorire la permanenza a casa significa migliorare la qualità della vita delle persone. Rafforzare l’assistenza non significa solo ampliare i servizi, ma anche innovarli: grazie alla collaborazione tra Unicoop, Auroradomus e Coopselios, vogliamo costruire una rete di supporto più efficace e umana, che permetta agli anziani di continuare a vivere nel proprio contesto di riferimento, sostenendoli nella quotidianità e ritardando il bisogno di ricovero in strutture”.

“per contrastare la solitudine”

Grazie al contributo della Fondazione, il progetto coinvolge i tre distretti della provincia per fornire un supporto concreto agli anziani e alle loro famiglie: in questo contesto, lo yoga della risata diventa uno strumento prezioso per contrastare la solitudine, stimolare il buonumore e migliorare la qualità della vita degli ospiti dei centri.