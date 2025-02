Ferì l’ex suocera con otto coltellate, donna a processo per tentato omicidio

A processo la donna che nel dicembre del 2023 tentò di uccidere l’ex suocera con otto coltellate, aggredendola in un’abitazione nelle campagne di Calendasco. La prima udienza è stata fissata per il 13 maggio. Gessica Camoni di Borgonovo, attualmente detenuta nel carcere di Bologna, sarà giudicata da un collegio di tre giudici per il reato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione.

Il delitto avvenne il 15 dicembre del 2023. Sulla base delle indagini dei carabinieri, risulta che intorno alle 23 la donna si presentò a casa dell’ex compagno impugnando un coltello da cucina e indossando guanti e copriscarpe di cellophane, tipo quelli che utilizzano le forze dell’ordine nei sopralluoghi sul teatro di un delitto. Come se non volesse lasciare tracce. Non riuscendo a entrare nell’appartamento dell’uomo, che si trova al primo piano di una villetta in località Marocca, dalle parti di Santimento, la donna fece irruzione al piano terreno dove viveva l’ex suocera. Si accanì contro di lei, colpendola come una furia in varie parti del corpo. Per fortuna senza raggiungere organi vitali.

L’ARTICOLO DI PAOLO MARINO SU LIBERTA’