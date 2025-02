“Ha tentato di baciarmi sulla bocca”: a processo salumiere del Mercato europeo

“Quell’uomo ci ha invitate dietro al banco dei salumi per un assaggio poi ha tentato di baciarmi sulla bocca, io mi sono spostata e lui mi ha baciata sul collo, ho sentito la sua saliva”.

Questa la testimonianza della vittima, una ventenne piacentina, rivolta ad un salumiere quarantenne di origini pugliesi e residente a Milano. Il fatto era avvenuto nel settembre del 2021 sul Pubblico Passeggio in occasione del Mercato Europeo.

Imputato il gestore di un banco di salumi e formaggi.

Il processo si è svolto giovedì 12 febbraio. L’imputato era in aula. Dopo la vittima, ha deposto l’amica che quella sera era con lei: “I salumieri ci hanno invitate dietro al banco per un assaggio, uno dei salumieri appena ci siamo avvicinate ha preso per mano la mia amica ed ha tentato di baciarla sul volto, lei lo ha schivato e lui l’ha baciata forse sul collo o su una spalla non ricordo, dicendo una frase tipo: “Eh ma hai il fidanzato?” Ci siamo quindi allontanate, abbiamo cenato e poi siamo andate in questura per la denuncia.

In quel momento allo stand dei salumi c’era anche il socio dell’imputato e un giovane dipendente. “Non ricordo precisamente cosa sia accaduto” ha testimoniato il socio “ricordo solo che vi fu un battibecco fra il mio collega e due ragazze, mi pare di poter affermare che il battibecco era legato a motivi di prezzo. Cioè le ragazze dicevano che i prodotti avevano costi troppo alti e udii il mio socio rispondere“.

Il processo è stato rinviato al prossimo ottobre per la discussione finale.