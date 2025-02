Intestino irritabile: tra batteri e trapianto di microbiota, le nuove frontiere a “Star bene”

Per molto tempo è stata considerata solo un disturbo psicosomatico le cui cause erano “tutte nella testa”. Oggi sappiamo che c’è molto di più. La sindrome dell’intestino irritabile è una patologia sempre più comune, colpisce circa il 30% della popolazione mondiale, con una prevalenza maggiore nel sesso femminile. I sintomi principali includono gonfiore, dolore addominale e alternanza tra dissenteria e stitichezza, spesso aggravati dallo stress.

DISBIOSI E INTESTINO IRRITABILE

Sebbene le cause precise non siano ancora del tutto chiare, oggi si sospetta che la disbiosi, ovvero l’alterazione della flora batterica intestinale, giochi un ruolo significativo nello sviluppo della malattia. In particolare, alcuni batteri possono fermentare in modo anomalo, alterando la digestione.

INTESTINO IRRITABILE A STAR BENE

Se ne parla nella puntata di questa sera di “Star bene” condotta dalla giornalista Marzia Foletti. Ospiti in studio: Luigi Cavanna, Primario Area Medica Casa di Cura Piacenza, Giovanni Aragona, Direttore Gastroenterologia ed epatologia Ospedale di Piacenza e Francesco Sabbadini, Direttore Medicina del Lavoro Asia Group.

TRAPIANTO DI MICROBIOTA

La diagnosi di questa sindrome si basa su un processo di esclusione di altre patologie e il trattamento si concentra su modifiche della dieta, probiotici e terapie per ridurre la sensibilità intestinale. Recentemente, il trapianto di microbiota, che sostituisce la flora batterica del paziente con quella di un donatore sano, si sta rivelando un trattamento innovativo, anche per altre patologie neurologiche e autoimmuni. Un altro studio internazionale ha scoperto che alcune varianti genetiche della sindrome dell’intestino irritabile potrebbero essere legate anche a malattie cardiovascolari. La ricerca intanto continua a esplorare nuovi orizzonti per migliorare la vita dei pazienti.