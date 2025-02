Permessi di soggiorno, attivato il portale della Polizia per le richieste online

E’ stata definita la proceduta che consente di prenotare un appuntamento per le richieste di permesso di soggiorno escluse dalla presentazione tramite kit postale, attraverso il nuovo portale della Polizia di Stato denominato “Prenota Facile”.

Le tipologie di permessi di soggiorno prenotabili tramite “Prenota Facile” sono:

• Conversione del permesso di soggiorno da protezione sussidiaria a motivi di lavoro subordinato/autonomo;

• Primo rilascio permesso di soggiorno elettronico per asilo, a seguito di decisione positiva;

• Permesso di soggiorno elettronico per Protezione Sussidiaria (solo rilascio) e Protezione Speciale (Art. 32 comma 3 D.lgs. 25/2008);

• Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno stato membro dell’U.E. – mobile (Art.10 D.lgs. 30/2007);

• Permesso di soggiorno per familiari di cittadini italiani “statici” ( Art.23 Dgl 30/2007);

• Permesso di soggiorno per cure mediche (Art.19 comma 2 lettera D-bis D.lgs. 286/98);

• Permesso di soggiorno per gravidanza (Art. 28 D.P.R. 394/99 in combinato disposto con Art. 19 comma 2 lettera D D.lgs. 286/98);

• Carta di soggiorno permanente per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno stato membro dell’U.E. mobile (Art. 17 D.lgs. 30/2007);

• Permesso di soggiorno per assistenza minori (Art. 31 comma 3 D.lgs. 286/98);

• Permesso di soggiorno per cittadini britannici che usufruiscono della Brexit (Direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004 – Diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);

• Permesso di soggiorno cartaceo per richiesta asilo;

• Permesso di soggiorno per attesa ricorso pendente ex art. 35 del D.lgs. 25/2008;

• Documento di viaggio per rifugiati/apolidi e titolo di viaggio per stranieri.

Il servizio consente di ottenere un appuntamento con l’indicazione dell’ufficio dove recarsi, della data e dell’orario in cui presentarsi.

Sul sito della Questura di Piacenza, è consultabile il volantino divulgativo del portale tradotto in inglese, spagnolo, francese, arabo, cinese e cirillico.