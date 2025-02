Segni di vita dallo scheletro di via Goitre: operai in azione dopo il passaggio di proprietà

Segni di vita al cantiere del cosiddetto “ecomostro” alla Madonnina fermo dall’agosto del 2020. Da qualche giorno nell’area di via Goitre accanto al supermercato Galassia si sono rivisti operai e macchinari in azione. E’ un effetto di quanto accaduto l’estate scorsa, vale a dire il passaggio di mano della titolarità dell’intervento edilizio. Alla società Macro, gruppo sardo di giocattoleria e cartoleria, è subentrata la romana Punto immobiliare srl che opera nel settore dell’affitto di aziende e che fa capo a Maury’s, catena della grande distribuzione specializzata nel no food. Del cambio di proprietà si apprende oggi in virtù di un provvedimento del Comune che svincola le polizze assicurative depositate a suo tempo da Macro a garanzia delle opere di urbanizzazione previste, dal momento che idonee fideiussioni sostitutive sono state stipulate da Punto immobiliare.

L’ARTICOLO DI GUSTAVO ROCCELLA SU LIBERTA’