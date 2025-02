Staffette partigiane, in arrivo due monumenti: a Ziano e Borgonovo

Sabato 8 marzo a Ziano la locale sezione Anpi inaugura un monumento alle staffette partigiane. Alle donne cioè che durante la Resistenza diedero un contributo fattivo alla lotta di Liberazione. Il monumento consiste in una sagoma stilizzata, in metallo, che ritrae un donna in bicicletta. Verrà posizionato, d’accordo con l’amministrazione comunale, di fianco al monumento ai caduti in ingresso al paese.

Una staffetta partigiana anche a Borgonovo

Il 2 giugno, festa della Repubblica, l’Anpi di Borgonovo e Ziano replicherà l’iniziativa anche a Borgonovo. Nel giardino della Costituzione verrà infatti posizionata un’altra staffetta pattigiana. L’idea è stata mutuata da manufatti simili che si trovano a Monteveglio di Valsamoggia.

Il programma

Sabato 8 marzo ci si ritrova alle 15 davanti al monumento dei partigiani caduti di Ziano per l’inaugurazione della sagoma. A seguire nell’ ex cinema Smeraldo intereverranno il sindaco Manuel Ghilardelli, il segretario della locale sezione Anpi Gabriele Scapucciati con anche Antonio Mosti e la storica Iara Meloni. Chisura in musica con Il Coro dell’Infrangibile di Piacenza.