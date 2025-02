All’ospedale di Piacenza arriva una poltrona multifunzione

Due associazioni hanno unito le forze per sostenere i pazienti del reparto di onco ematologia dell”ospedale.

Si tratta del Rotary Valtidone e del Rotary Cortemaggiore Pallavicino i cui volontari hanno raccolto fondi per acquistare una poltrona multifunzione che i pazienti del day hospital possono utilizzare come postazione in caso di prelievi oppure come postazione per le sedute di chemioterapia.

Grazie ai due club, guidati da Carla Spotti e Mario Veneziani, il reparto diretto da Daniele Vallisa può contare oggi su 8 postazioni per altrettanti pazienti.