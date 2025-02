Circolo pensionati Farnesiana, grande festa per i suoi primi 35 anni di vita

Il prossimo 17 maggio il Circolo sociale pensionati Farnesiana taglierà un importante traguardo, quello dei suoi primi 35 anni di vita e celebrerà l’evento con una grande festa. Nel frattempo ci sono altre ricorrenze da festeggiare e la prima in questo 2025 sono gli 85 anni di un socio arrivato da solo un anno ma che si sente già parte della grande famiglia della realtà presieduta da Vincenzina Rapaccioli: Romano Bottazzi, che ogni giorno vive il circolo per trovare compagnia, chiacchierare e giocare a carte, un piccolo angolo di serenità dopo una vita dedicata al lavoro lasciato in eredità.

“Ho iniziato come artigiano e mi sono specializzato in quadri elettrici – ha raccontato – ho fatto da solo i palazzi alla Santissima Trinità poi anche quelli della Banca di Piacenza a Palazzo Galli, mio figlio e mio nipote ora continuano questa tradizione. Al Circolo mi trovo molto bene, siamo una trentina di persone che ogni giorno si ritrova per giocare a carte e stare in compagnia”.