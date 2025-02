Gran premio Piacenza: incidenti per eccesso di velocità cresciuti del 16%

Il superamento dei limiti di velocità rimane una delle cause principali degli incidenti stradali. Paradossalmente anche di quelli che avvengono in città, dove i limiti sono più stretti e dove il traffico crea ostacoli ai piloti da Formula 1. A confermarlo è il comandante della polizia locale di Piacenza, Mirko Mussi, che con il suo staff (in particolare con l’ispettore Gianluca Sugamele) ci guida tra limiti e autovelox nel nuovo Codice della strada. Il report della polizia locale, reso noto per il patrono San Sebastiano, parla di 1.387 sinistri stradali verificatisi in città nel 2024, in aumento del 13% rispetto al 2023.

Ben 360 sono state le violazioni contestate per circolazione a velocità non adeguata e non commisurata alle situazioni ambientali, articolo 141 del Codice della strada, comminate per la quasi totalità dei casi a seguito di rilievo di sinistro stradale. Si tratta del 16% in più rispetto all’anno precedente. Nel 2023 erano 316. Più che raddoppiate le sanzioni comminate in seguito ai posti di controllo per l’alta velocità eseguiti con due telelaser e un velox mobile. Nel 2023, in circa 40 posti di controllo, erano state comminate 634 multe; nel 2024, in circa 70 postazioni di controllo, ne sono state rilevate 1.525.

Magari, si potrebbe pensare, c’era qualcosa scritto nel destino di Piacenza già nel 1947, quando la nostra città ospitò il primo Gran premio a cui partecipò la Ferrari.

L’ARTICOLO DI FEDERICO FRIGHI SU LIBERTA’