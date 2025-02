“La Posta di Tosca” da record, spopola su Instagram di Libertà: 650mila views

Il mondo ha una nuova influencer, a quattro zampe: Tosca. La simpatica bassottina, protagonista della rubrica “La Posta di Tosca” della giornalista di Telelibertà Marzia Foletti, ha infatti raggiunto un record di visualizzazioni su Instagram liberta_piacenza, dove il format (che viene postato due sabati al mese) ha debuttato nel marzo 2024. Il profilo Instagram di Libertà è, in generale, in forte e continua crescita grazie al lavoro delle social media manager del Gruppo e dei giornalisti che si mettono a disposizione per realizzare i contenuti. Al momento in cui incontriamo Tosca, le views del suo reel sono a quota 650mila. Ma si prevede un’ulteriore escalation.

Intervista a cura di Eleonora Bagarotti

Signorina Tosca, i dati parlano chiaro: lei è una influencer a quattro zampe. Come vive questo successo e come si sente in questo ruolo?



“Oh, carissimi, la vita da influencer è proprio stancante! Sballottata da un set all’altro e poi ci sono amabili persone che ti fermano per strada per chiederti un autografo zampato. Non immaginate la fatica! Dietro ogni reel, c’è tanto impegno, ma non mancano le coccole dei miei “genitori umani” che mi viziano a dismisura. Crocchette, tv, vitto e alloggio garantito e belle passeggiate nella natura non mancano mai nella mia intensa giornata. Marzia dice sempre che vorrebbe rinascere Tosca ma non capisco proprio perchè!”.

Tra gli argomenti che lei ha trattato sino ad ora, quali sono stati quelli che l’hanno maggiormente coinvolta? E perché?



“Sicuramente la questione delle cacche lasciate per strada. Un segno di grande inciviltà e ignoranza umana la cui colpa ricade su noi pelosi! Mi tocca vedere cose che nemmeno i peggiori “padrini” di quartiere lasciano in giro. E poi ho rischiato seriamente di restare a casa quando Marzia si è dimenticata di fare il mio passaporto per andare all’estero. Quante visualizzazioni quel post, evidentemente non era l’unica svampita!”.

Tosca, lei come cura il suo look? Oltre alla toelettatura, spiccano i suoi numerosi ed eleganti cappottini. Quanto è importante, la moda, per lei?



“Lei scherza, vero? Essere alla moda per me è fondamentale, ho una reputazione social da difendere. Immaginate una bassotta senza cappottino in inverno: sarebbe come una torta senza ciliegina. Non solo per il look, ma anche per la protezione! Quando scende un goccio d’acqua non ne voglio sapere di uscire di casa, rovinerei lo smalto nero delle mie unghie curate. Il mio guardaroba è una vera e propria boutique. Ho un capo per ogni occasione e sono molto esigente! Non le dico la rabbia che mi sale quando mi scambiano per un maschio, con tutta la fatica che faccio per rendermi attraente…”.

La sua collaboratrice e giornalista Marzia Foletti ha il compito di accompagnarla nei vari servizi. Com’è il vostro rapporto? Decidete alla pari o lei vuole avere sempre l’ultima parola?



“Le sembro una bassotta che lascia l’ultima parola agli altri? A Marzia faccio credere di scrivere i testi e pensare agli argomenti, ma quando sono in modalità “boss della situazione” le ricordo, con un semplice sguardo, chi comanda veramente. Perché, diciamocelo, tra le due io sono la star!”.

I suoi numerosi ammiratori vorranno certamente sapere se lei è fidanzata… o, comunque, qual è il suo cane ideale?



“Per ora sono impegnata con il mio lavoro di influencer, ma mai dire mai. Sono disponibile a prendere in considerazione eventuali candidature. Alla mia età devo pensare a mettere su famiglia. Il mio cane ideale? Un cocker che con le sue orecchie lunghe mi aiuti a raccogliere la polvere dal pavimento e che nei weekend mi porti in giro su una macchina sportiva”.

Di tutti gli attori a quattro zampe che hanno interpretato telefilm e pellicole di grande successo, da Rin Tin Tin a Hachiko, da Lilly al Vagabondo o a Brady (il lupo di “After life”), quali sono i suoi preferiti? E perché?



“Lilly è una regina, a cui mi ispiro per la sua innata eleganza ma non posso fare a meno di pensare al coraggio di Baxter che ha affrontato addirittura un orso e a Benji che mi ha fatto piangere tutte le lacrime canine che avevo nel film “Quattro cuccioli da salvare”. Ah, naturalmente ho pianto con compostezza, come solo le vip sanno fare”.

Lei piace moltissimo ai bambini. Che rapporto ha con loro?



“Adoro i bambini, sono fantastici! Li faccio impazzire con il mio sguardo tenero e recitante. Con loro perdo il controllo, corro all’impazzata ed esibisco con fierezza tutti i miei giochi come fossero dei trofei. Perché, oltre ai cappottini, ho una collezione di pupazzi e ossi da far invidia a tutto il vicinato”.

La provincia di Piacenza è un territorio molto attraente dal punto di vista enogastronomico. Quali sono i suoi piatti preferiti?



“Le svelerò un segreto, cara la mia Eleonora: io sono toscana e quindi amo la carne! Suvvia… vuol mettere una bella fiorentina contro una crocchetta alle verdure? Piacenza mi ha comunque adottata a tutti gli effetti, anche dal punto di vista culinario. Qui ci sono cose buonissime, a partire dalla coppa e dal salame di cui sono molto ghiotta. Purtroppo non posso esagerare perché sono molto delicata e finisco spesso dal veterinario a causa dei miei vizi. Marzia dice che con quello che spende per me potrebbe fare il giro del mondo. Non capisco, e voi?”

Mare o montagna?



“Che scelta difficile! Amo perdere lo sguardo nella profondità del mare e scorrazzare sulla sabbia. Ma niente acqua per carità, non puccio nemmeno una zampa. E vogliamo parlare del sole? Devo stare attenta a non scottarmi, rischierei di riempirmi di rughe e poi chi li sente gli ammiratori dei social? Opterei per la montagna e il senso di libertà che mi regala, grazie alle lunghe passeggiate in una natura incontaminata”.

Lei è uno dei personaggi di punta del rilancio di Libertà sui social, ma anche di Telelibertà e Libertà online. Come si trova a lavorare per questo gruppo editoriale?

“Libertà è casa. Oggi i social sono parte integrante delle nostre vite e possono veicolare messaggi importanti, se utilizzati bene. Noi cerchiamo di fornire consigli utili su argomenti che interessano al pubblico. In redazione mi trovo benissimo e vengo sempre accolta con grande entusiasmo! Libertà sa valorizzare il mio carattere e la mia lunghezza…E poi non sono l’unica influencer del Gruppo, ci sono altri colleghi a due zampe bravissimi!”.

Indubbiamente, il suo nome ha un forte richiamo pucciniano. Lei ama la musica? Le piace l’opera? Chi sono i suoi gruppi o cantanti preferiti?



“Certo che amo la musica, come la mia padrona. La mia opera preferita? “Tosca”, ovviamente! Peccato non poter entrare in teatro, sarà la prossima battaglia di cui mi renderò portavoce per noi amici a quattro zampe! Vogliamo entrare anche al cinema e nei musei. Lirica a parte, scodinzolo senza tregua e mi si addrizza il pelo quando vedo Damiano David, non fatemi dire, cioè abbaiare altro, che divento rossa”.

Tra le altre cose, lei dà informazioni su cosa è possibile fare, o non fare, da parte di un umano con il proprio cane. Quanto è difficile educare questi bipedi, che spesso si sentono tanto superiori al mondo animale, ma in parte ancora non puliscono i bisognini dei loro quattro zampe?



“Questi umani che si sono sentono superiori a tutti! Sanno essere portatori di amore e sono in grado di realizzare imprese epiche ma a volte si perdono in un bicchiere d’acqua. Educare un umano è più difficile che farli passare un osso! Diciamo solo che c’è ancora del lavoro da fare”.

Le è mai capitato di ricevere, tra le tante email di ammiratori, qualche “ringhio” da parte di altri cani che non apprezzavano – forse perché invidiosi? – la sua presenza in città?



“Noi cani siamo essere più semplici e non sappiamo cosa sia l’invidia, se non per chi ha un osso più grande del nostro. Certo, quando sei famosa devi aspettarti qualche ringhio qua e là. In generale sono contenti che ci sia qualcuno in città che insegna le regole del mondo animale ai bipedi umani, per una più civile convivenza”.

Infine, Tosca: un sogno nel cassetto. Ci sveli un desiderio che vorrebbe realizzare e ancora non ha detto a nessuno.



“Beh, forse un bel divano tutto mio, senza che nessuno mi rubi il posto. “Vorrei un mondo migliore” lo lascio dire a Miss Italia, io preferirei ottenere un contratto pubblicitario. Bisogna pur fare i conti con il business!”.